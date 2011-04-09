Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 09 апреля 2011
Гамбург
09.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
39'
Р. ван Нистелрой (П)
90+2'
Я. Блащиковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
+2
ГОЛ! 1:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
П. Овомойела
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
М. Петрич
Замена
Г. Демель
️️️️
Э. Элиа
Замена
М. Янсен
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
П. Овомойела
️️️️
С. Бендер
Замена
М. Зидан
️️️️
Л. Барриос
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Р. Левандовски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
20
Качар
2
Дикмайер
11
Элиа
12
Зе Роберто
14
Яролим
28
Бен-Хатира
9
ван Нистелрой
33
Петрич
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
6
Гросскройц
8
Шахин
27
Гетце
10
Барриос
9
Левандовски
11
Элиа
55
Демель
55
Демель
11
Элиа
9
ван Нистелрой
7
Янсен
7
Янсен
9
ван Нистелрой
33
Петрич
34
Герреро
34
Герреро
33
Петрич
5
Бендер
22
Овомойела
22
Овомойела
5
Бендер
9
Левандовски
16
Блащиковски
16
Блащиковски
9
Левандовски
10
Барриос
10
Зидан
10
Зидан
10
Барриос
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
12
Том Миккель
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия Д
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+