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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 17 апреля 2016
Боруссия Д
17.04.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
38'
К. Пулишич
44'
А. Рамос
86'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
ГОЛ! 3:0!
А. Рамос
86'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Г. Кастро
75'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
М. Гинтер
75'
67'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
65'
54'
Замена
Я. Дробны
️️️️
Г. Качар
52'
Красная карточка
Р. Адлер
ГОЛ! 2:0!
А. Рамос
Пас отдал
Н. Шахин
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Хуммельс
38'
35'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-2-1
1
Бюрки
5
Бендер
15
Хуммельс
28
Гинтер
25
Пасслак
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Кастро
10
Кагава
11
Пулишич
20
Рамос
4-5-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
4
Спахич
3
Клебер
2
Сакаи
16
Иличевич
8
Экдаль
20
Качар
9
Мюллер
90
Холтби
10
Ласогга
28
Гинтер
29
Шмельцер
29
Шмельцер
28
Гинтер
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
8
Кастро
7
Обамеянг
7
Обамеянг
8
Кастро
20
Качар
33
Дробны
33
Дробны
20
Качар
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Остались в запасе
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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