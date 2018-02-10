Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 10 февраля 2018
Боруссия Д
10.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
49'
М. Батшуайи
90+2'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
А. Шюррле
90'
+2
65'
Желтая карточка
Д. Юнг
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Пулишич
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
21
Топрак
25
Аканджи
26
Пищек
22
Тольян
5
Вайгль
20
Шюррле
18
Ройс
10
Кагава
11
Пулишич
44
Батшуайи
3-2-3-1-1
26
Матениа
55
ван Дронгелен
21
Юнг
2
Сакаи
3
Маврай
3
Дуглас Сантос
15
Уолес
8
Экдаль
14
Хант
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Боруссия Д
Гамбург
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+