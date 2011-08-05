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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 05 августа 2011
Боруссия Д
05.08.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
18'
К. Гросскройц
28'
М. Гетце
49'
К. Гросскройц
76'
Р. Теше
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
Замена
С. Кель
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 3:1!
Р. Теше
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Гетце
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Лев
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Г. Качар
ГОЛ! 3:0!
К. Гросскройц
Замена
М. Янсен
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
М. Мансьенн
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Х. Паоло Герреро
Травма
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Гетце
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
15
Крис Лев
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
8
Томас Ринкон
ОП
20
Гойко Качар
ОП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦП
30
Гекхан Торе
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
28
Сантана
5
Бендер
15
Лев
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
10
Кагава
27
Гетце
9
Левандовски
4-2-3-1
33
Дробны
2
Дикмайер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
3
Аого
8
Ринкон
20
Качар
30
Торе
34
Герреро
11
Элиа
33
Петрич
15
Лев
14
Перишич
14
Перишич
15
Лев
10
Кагава
5
Кель
5
Кель
10
Кагава
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Блащиковски
27
Гетце
11
Элиа
7
Янсен
7
Янсен
11
Элиа
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
34
Герреро
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
34
Герреро
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+Футбол" 22:00 (прямая)
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