Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 04 октября 2014
Боруссия Д
04.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
35'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
87'
Замена
А. Руднев
️️️️
Н. Мюллер
83'
Замена
П. Ирачек
️️️️
П. Ласогга
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Гросскройц
78'
Замена
Л. Пищек
️️️️
Э. Дурм
68'
67'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
66'
Замена
З. Штибер
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
М. Йойич
62'
61'
Желтая карточка
Я. Дробны
51'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Бендер
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Пас отдал
Н. Мюллер
Желтая карточка
С. Папастатопулос
20'
15'
Желтая карточка
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
37
Дурм
6
Гросскройц
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Рамос
4-5-1
33
Дробны
2
Дикмайер
5
Джуру
16
Вестерманн
22
Озтрзолек
30
Арслан
85
Бехрами
9
Мюллер
90
Холтби
7
Янсен
10
Ласогга
37
Дурм
26
Пищек
26
Пищек
37
Дурм
5
Бендер
18
Йойич
18
Йойич
5
Бендер
6
Гросскройц
9
Иммобиле
9
Иммобиле
6
Гросскройц
10
Ласогга
8
Ирачек
8
Ирачек
10
Ласогга
2
Дикмайер
10
Штибер
10
Штибер
2
Дикмайер
9
Мюллер
9
Руднев
9
Руднев
9
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Гамбург
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+