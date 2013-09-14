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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 14 сентября 2013
Боруссия Д
14.09.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
6 : 2
Завершен
Гамбург
19'
П. Обамеянг
22'
Г. Мхитарян
65'
П. Обамеянг
73'
Р. Левандовски
74'
М. Ройс
81'
Р. Левандовски
26'
Ж. Гин Лам
49'
Х. Вестерманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
85'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 6:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Шахин
81'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
79'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
79'
ГОЛ! 5:2!
М. Ройс
74'
ГОЛ! 4:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Обамеянг
73'
71'
Желтая карточка
Т. Арслан
68'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
65'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Н. Суботич
61'
51'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
49'
ГОЛ! 2:2!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
46'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Л. Собич
44'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
28'
Желтая карточка
Т. Ринкон
26'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гин Лам
Пас отдал
Ж. Зуа
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Левандовски
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Жи Гин Лам
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
ОП
8
Томас Ринкон
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
2
Деннис Дикмайер
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
3-2-2-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
5
Джуру
3
Собич
30
Арслан
8
Ринкон
2
Дикмайер
26
Лам
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
19
Зуа
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
3
Суботич
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
3
Суботич
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
8
Ринкон
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
8
Ринкон
3
Собич
8
Ирачек
8
Ирачек
3
Собич
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
10
Ласогга
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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