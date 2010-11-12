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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 12 ноября 2010
Боруссия Д
12.11.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
50'
С. Кагава
71'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Деде
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Бешич
️️️️
Г. Демель
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:0!
Л. Барриос
Пас отдал
К. Гросскройц
Замена
Х. Сон
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Л. Пищек
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Г. Качар
Травма
Г. Качар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
12
Зе Роберто
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
20
Гойко Качар
ПП
34
Хосе Паоло Герреро
ЛФ
33
Младен Петрич
ЦФ
11
Джонатан Питройпа
РФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Шахин
10
Кагава
27
Гетце
10
Барриос
4-3-3
33
Дробны
55
Демель
16
Вестерманн
4
Матейсен
12
Зе Роберто
20
Качар
14
Яролим
15
Троховски
11
Питройпа
33
Петрич
34
Герреро
27
Гетце
0
Деде
0
Деде
27
Гетце
6
Гросскройц
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
55
Демель
17
Бешич
17
Бешич
55
Демель
20
Качар
8
Ринкон
8
Ринкон
20
Качар
Ринкон
7
Сон
7
Сон
Ринкон
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Том Миккель
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
80720
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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