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«Гамбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.76

09 мая 2026 12:55
Гамбург - Фрайбург
10 мая 2026, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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1.76
Победа «Фрайбурга» с форой 0
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Десятого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок 33-го тура чемпионата Германии. Сохранивший место в элите «Гамбург» примет крепкого середняка – «Фрайбург» Юлиана Шустера.

«Гамбург»

В прошлом туре «динозавры» максимально неожиданно прихлопнули «Айнтрахт» во Франкфурте и гарантировали себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Теперь один из самых старых клубов Германии может доигрывать кампанию без нервотрепки.

Последние три игры:

  • Айнтрахт – Гамбург 1:2
  • Гамбург – Хоффенхайм 1:2
  • Вердер – Гамбург 3:1

«Фрайбург»

В четверг «Фрайбург» с боем прорвался в финал Лиги Европы. Подопечные Юлиана Шустера «закамбечили» в противостоянии с португальской «Брагой» и теперь будут старательно готовиться к битве за трофей с «Астон Виллой» Унаи Эмери.

Последние три игры:

  • Фрайбург – Брага 3:1 (Лига Европы)
  • Фрайбург – Вольфсбург
  • Брага – Фрайбург 2:1 (ЛЕ)

Очные встречи

  • Фрайбург – Гамбург 2:1
  • Фрайбург – Гамбург 2:1 (Кубок)
  • Гамбург – Фрайбург 1:3 (Кубок)

Прогноз на матч «Гамбург» – «Фрайбург»

«Фрайбург» идет в зоне еврокубков и должен подстраховаться на тот случай, если уступит в финале Лиги Европы (вероятность такого развития событий не так уж и мала). Стало быть, команде Шустера нужно попробовать набрать полновесные три очка в предстоящей встрече с лишенным мотивации «Гамбургом».

Прогноз: победа «Фрайбурга» с форой 0, коэффициент – 1,76. Прогноз на счет – 1:2/2:2.

1.76
Победа «Фрайбурга» с форой 0
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Фрайбург Гамбург
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