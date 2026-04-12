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  • «Штутгарт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Штутгарт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 17:20
Штутгарт
12.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Гамбург
21' А. Штиллер 32' К. Фюрих 56' М. Миттельштадт 86' Б. Эль-Ханнус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
23
Альберт Гренбек
ЦП
21
Николай Ремберг
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
45
Фабио Бальде
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Гамбург
40
Hannes Hermann
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
24
Хабот
22
Ассиньон
6
Штиллер
30
Андрес
10
Фюрих
10
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
3-1-4-1-1
1
Фернандес
2
Микельбренси
25
Торунарига
17
Омари
8
Эльфадли
20
Виейра
23
Гренбек
21
Ремберг
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
45
Бальде
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
30
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
10
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
10
Демирович
26
Ундав
32
Аревало
32
Аревало
26
Ундав
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
8
Эльфадли
24
Капалдо
24
Капалдо
8
Эльфадли
14
Филипп
49
49
14
Филипп
23
Гренбек
9
Глатцель
9
Глатцель
23
Гренбек
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Hannes Hermann
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
Остались в запасе
40
Hannes Hermann
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мерлин Польцин
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Атакан Каразор
ЦЗ
Гамбург
Точно не сыграют
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Бейкери Джатта
ЦФ
Альберт Локонга
ЦП
Миро Мухайм
ЛЗ
Юссуф Поульсен
ЦФ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Лука Вушкович
ЦЗ
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
2
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
14
Офсайды
5
1
Количество передач
541
293
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Гамбурга», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт»«Гамбург»

«Штутгарт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Штутгарт
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