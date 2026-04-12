12.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
24
Хабот
22
Ассиньон
6
Штиллер
30
Андрес
10
Фюрих
10
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
3-1-4-1-1
1
Фернандес
2
Микельбренси
25
Торунарига
17
Омари
8
Эльфадли
20
Виейра
23
Гренбек
21
Ремберг
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
45
Бальде
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
30
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
30
Андрес
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
10
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
10
Демирович
26
Ундав
32
Аревало
32
Аревало
26
Ундав
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
8
Эльфадли
24
Капалдо
24
Капалдо
8
Эльфадли
14
Филипп
49
49
14
Филипп
23
Гренбек
9
Глатцель
9
Глатцель
23
Гренбек
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Hannes Hermann
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
Остались в запасе
40
Hannes Hermann
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
2
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
14
Офсайды
5
1
Количество передач
541
293
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Гамбурга», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Гамбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»