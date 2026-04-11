Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Штутгарт» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.98

11 апреля 2026 10:32
12 апр. 2026, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку

12 апреля в 29-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Гамбург». Игра в Штутгарте начнется в 18:30 (мск).

«Штутгарт»

Команда Себастиана Хенесса с 53 очками занимает 4-е место в Бундеслиге. «Штутгарт» добыл 16 побед, 5 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 56:38.

Последние результаты:

  • 04.04.26 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 0:2;
  • 22.03.26 «Аугсбург» – «Штутгарт» – 2:5;
  • 19.03.26 «Порту» – «Штутгарт» – 2:0.

«Гамбург»

«Гамбург» набрал 31 очко и занимает 12-е место. Подопечные Мерлина Польцина добыли 7 побед, 10 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:41.

Предыдущие результаты:

  • 04.04.26 «Гамбург» – «Аугсбург» – 1:1;
  • 21.03.26 «Боруссия» Д – «Гамбург» – 3:2;
  • 14.03.26 «Гамбург» – «Кельн» – 1:1.

Очные встречи

  • 30.11.25 «Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1;
  • 05.06.23 «Гамбург» – «Штутгарт» – 1:3;
  • 01.06.23 «Штутгарт» – «Гамбург» – 3:0.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Гамбург»

«Штутгарт» ведет борьбу за Лигу чемпионов и чувствует себя довольно уверенно в топ-4. Правда, поражение от Дортмунда в прошлом туре подпортило настроение. «Гамбург» еще не решил задачу сохранения прописки в Бундеслиге, но зацепиться за очки в предстоящей игре будет нелегко.

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.98.
  • Прогноз на точный счет – 3:0 с кф. 9.50.

Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Гамбург Штутгарт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 