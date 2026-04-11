12 апреля в 29-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Гамбург». Игра в Штутгарте начнется в 18:30 (мск).

«Штутгарт»

Команда Себастиана Хенесса с 53 очками занимает 4-е место в Бундеслиге. «Штутгарт» добыл 16 побед, 5 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 56:38.

Последние результаты:

04.04.26 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 0:2;

22.03.26 «Аугсбург» – «Штутгарт» – 2:5;

19.03.26 «Порту» – «Штутгарт» – 2:0.

«Гамбург»

«Гамбург» набрал 31 очко и занимает 12-е место. Подопечные Мерлина Польцина добыли 7 побед, 10 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:41.

Предыдущие результаты:

04.04.26 «Гамбург» – «Аугсбург» – 1:1;

21.03.26 «Боруссия» Д – «Гамбург» – 3:2;

14.03.26 «Гамбург» – «Кельн» – 1:1.

Очные встречи

30.11.25 «Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1;

05.06.23 «Гамбург» – «Штутгарт» – 1:3;

01.06.23 «Штутгарт» – «Гамбург» – 3:0.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Гамбург»

«Штутгарт» ведет борьбу за Лигу чемпионов и чувствует себя довольно уверенно в топ-4. Правда, поражение от Дортмунда в прошлом туре подпортило настроение. «Гамбург» еще не решил задачу сохранения прописки в Бундеслиге, но зацепиться за очки в предстоящей игре будет нелегко.