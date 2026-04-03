«Гамбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

03 апреля 2026 9:54
Гамбург - Аугсбург
04 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 28 тур
4 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» примет «Аугсбург». Хозяева занимают 12-е место с 30 очками после 27 туров, гости расположились на 10-й строчке с 31 очком. Обе команды находятся в непростой форме и имеют проблемы в обороне.

«Гамбург»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Боруссии Д» (2:3). Команда пропускает в 7 последних матчах, но забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Гамбург» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Аугсбургом» статистика равная.

«Аугсбург»

Гости подходят к матчу после разгромного поражения от «Штутгарта» (2:5). Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Аугсбург» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 2.20. В личных встречах с «Гамбургом» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Гамбург»

  • Поражение в последнем матче от «Боруссии Д» (2:3)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Аугсбург»

  • Поражение в последнем матче от «Штутгарта» (2:5)
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Гамбург» – «Аугсбург»

Ожидается встреча двух команд, которые испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Гамбург» пропускает в 7 матчах подряд, «Аугсбург» – в 3 последних. Обе команды стабильно забивают, но также много пропускают. Учитывая, что в личных встречах «Аугсбург» забивает в 3 последних матчах, а оборонительные проблемы обоих клубов располагают к открытому футболу, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Гамбурга» (0) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
