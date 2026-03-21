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  • «Боруссия» Дортмунд – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 19:20
Боруссия Д
21.03.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
73' Р. Бенсебаини (П) 78' С. Гирасси 84' Р. Бенсебаини (П)
19' Ф. Отеле 38' А. Локонга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
(К) ЛЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
27
Филип Отеле
ЛВ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
23
Альберт Гренбек
ЦП
14
Райан Филипп
ЦП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
49
Otto Stange
ЦФ
45
Фабио Бальде
ЦФ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
49
Реджани
3
Антон
15
Шлоттербек
8
Свенссон
26
Рюэрсон
9
Забитцер
27
Адейеми
7
Беллингем
23
Нмеча
14
Байер
3-2-3-2
1
Фернандес
25
Торунарига
22
Вушкович
17
Омари
2
Микельбренси
28
Мухайм
20
Виейра
6
Локонга
21
Ремберг
11
Кенигсдорффер
27
Отеле
49
Реджани
21
Бенсебаини
21
Бенсебаини
49
Реджани
9
Забитцер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
9
Забитцер
23
Нмеча
8
Брандт
8
Брандт
23
Нмеча
27
Адейеми
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Адейеми
8
Свенссон
21
Силва
21
Силва
8
Свенссон
17
Омари
14
Филипп
14
Филипп
17
Омари
2
Микельбренси
7
Домпе
7
Домпе
2
Микельбренси
11
Кенигсдорффер
49
49
11
Кенигсдорффер
27
Отеле
45
Бальде
45
Бальде
27
Отеле
20
Виейра
19
Даунс
19
Даунс
20
Виейра
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
23
Альберт Гренбек
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
23
Альберт Гренбек
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Гамбург
Точно не сыграют
Бейкери Джатта
ЦФ
Юссуф Поульсен
ЦФ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Николас Капалдо
ЦП
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
2
3
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
531
258
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
6
1.52
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Гамбурга», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Гамбург»

«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Боруссия Д
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