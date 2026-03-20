21 марта состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Гамбург». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и находятся на втором месте. Гости занимают место в середине таблицы без особых турнирных задач.

«Боруссия» Д

Дортмундцы проводят сильный сезон и претендуют на скудетто. После 26 туров команда набрала 58 очков и занимает 2-е место, отставая от лидера на 9 очков. «Боруссия» не проигрывает в 18 из 20 последних матчей Бундеслиги и забивает в 20 последних играх чемпионата подряд. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). Лучший бомбардир – Серу Гирасси, на счету которого 21 гол в 43 матчах.

«Гамбург»

Гамбуржцы проводят ровный сезон и находятся в комфортной зоне. После 26 туров клуб имеет 30 очков и занимает 11-е место, опережая зону вылета на 9 очков. Команда пропускает в 6 последних матчах Бундеслиги. В последних пяти играх «Гамбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Лука Вушкович, забивший 5 голов в 25 матчах.

Факты о командах:

«Боруссия» Д

2-е место в Бундеслиге, 58 очков

Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей Бундеслиги

Забивает в 20 последних матчах чемпионата подряд

В последних 5 играх: 1.80 забито, 2.00 пропущено

Лучший бомбардир – Серу Гирасси (21 гол)

«Гамбург»

11-е место в Бундеслиге, 30 очков

Пропускает в 6 последних матчах Бундеслиги

В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Лучший бомбардир – Лука Вушкович (5 голов)

История личных встреч

«Боруссия» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Гамбургом». Команда не проигрывает в 6 последних очных матчах и забивает в 7 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 8 ноября 2025 года команды сыграли вничью 1:1 в Гамбурге.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Гамбург»

«Боруссия» ведет борьбу за чемпионство и не имеет права терять очки в домашних матчах с середняками. Команда стабильно забивает в 20 матчах подряд, а Гирасси находится в отличной форме. Проблема хозяев – ненадежная оборона (10 пропущенных за 5 игр).

«Гамбург» не имеет турнирной мотивации, но стабильно забивает в последних матчах и может воспользоваться проблемами защиты дортмундцев. Гости пропускают в 6 матчах подряд, что вряд ли позволит им рассчитывать на очки.

Учитывая атакующую мощь хозяев, их мотивацию и статистику личных встреч, победа «Боруссии» сомнений не вызывает. При этом «Гамбург» способен забить на фоне проблемной обороны дортмундцев.

Рекомендованные ставки: