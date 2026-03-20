Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия» Д – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.9

20 марта 2026 10:30
Боруссия Д - Гамбург
21 мар. 2026, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Боруссии» Д и обе забьют
Сделать ставку

21 марта состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Гамбург». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и находятся на втором месте. Гости занимают место в середине таблицы без особых турнирных задач.

«Боруссия» Д

Дортмундцы проводят сильный сезон и претендуют на скудетто. После 26 туров команда набрала 58 очков и занимает 2-е место, отставая от лидера на 9 очков. «Боруссия» не проигрывает в 18 из 20 последних матчей Бундеслиги и забивает в 20 последних играх чемпионата подряд. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). Лучший бомбардир – Серу Гирасси, на счету которого 21 гол в 43 матчах.

«Гамбург»

Гамбуржцы проводят ровный сезон и находятся в комфортной зоне. После 26 туров клуб имеет 30 очков и занимает 11-е место, опережая зону вылета на 9 очков. Команда пропускает в 6 последних матчах Бундеслиги. В последних пяти играх «Гамбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Лука Вушкович, забивший 5 голов в 25 матчах.

Факты о командах:

«Боруссия» Д

  • 2-е место в Бундеслиге, 58 очков
  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей Бундеслиги
  • Забивает в 20 последних матчах чемпионата подряд
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 2.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Серу Гирасси (21 гол)

«Гамбург»

  • 11-е место в Бундеслиге, 30 очков
  • Пропускает в 6 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Лука Вушкович (5 голов)

История личных встреч

«Боруссия» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Гамбургом». Команда не проигрывает в 6 последних очных матчах и забивает в 7 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 8 ноября 2025 года команды сыграли вничью 1:1 в Гамбурге.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Гамбург»

«Боруссия» ведет борьбу за чемпионство и не имеет права терять очки в домашних матчах с середняками. Команда стабильно забивает в 20 матчах подряд, а Гирасси находится в отличной форме. Проблема хозяев – ненадежная оборона (10 пропущенных за 5 игр).

«Гамбург» не имеет турнирной мотивации, но стабильно забивает в последних матчах и может воспользоваться проблемами защиты дортмундцев. Гости пропускают в 6 матчах подряд, что вряд ли позволит им рассчитывать на очки.

Учитывая атакующую мощь хозяев, их мотивацию и статистику личных встреч, победа «Боруссии» сомнений не вызывает. При этом «Гамбург» способен забить на фоне проблемной обороны дортмундцев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Боруссии» Д и обе забьют – коэффициент 2.9
  • Тотал голов больше 3.5

2.90
Победа «Боруссии» Д и обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Гамбург Боруссия Д
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 