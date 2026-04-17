«Вердер» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

17 апреля 2026 9:25
Вердер - Гамбург
18 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
1.65
Обе забьют – да
18 апреля в 30-м туре Бундеслиги «Вердер» примет «Гамбург». Обе команды находятся не так далеко от опасной зоны, поэтому матч имеет серьезное турнирное значение. Хозяева идут 15-ми с 28 очками, а гости занимают 12-е место и опережают соперника всего на три балла. На этом фоне очная встреча выглядит принципиальной и вполне может получиться нервной, но при этом результативной.

«Вердер»

«Вердер» подходит к матчу после поражения от «Кельна» со счетом 1:3. В последних пяти играх команда забила 7 мячей и пропустила 8, а в среднем отличалась 1.40 раза за матч. При этом у хозяев заметно нет надежности в обороне, что мешает набирать стабильные очки. Тем не менее «Вердер» забивает в трех турах подряд и дома традиционно чувствует себя уверенно именно против «Гамбурга». Важный плюс для хозяев – статистика личных встреч на своем поле, где они не проиграли этому сопернику в 10 из 12 последних матчей чемпионата.

«Гамбург»

«Гамбург» в прошлом туре потерпел тяжелое поражение от «Штутгарта» со счетом 0:4. Команда не выигрывает уже четыре матча подряд, а в Бундеслиге пропускает в девяти встречах кряду. В последних пяти играх гости забили 6 голов и пропустили 10, что говорит о явных проблемах в защите. При этом атака у «Гамбурга» все же способна создавать моменты, а в среднем команда забивает 1.20 гола за матч. На выезде гости нередко играют смело, но их уязвимость у своих ворот часто мешает брать максимум.

Факты о командах

«Вердер»

  • 15 место и 28 очков после 29 туров
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 7 голов
  • В последних 5 играх пропустил 8 голов
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает «Гамбургу» дома в 10 из 12 последних матчей

«Гамбург»

  • 12 место и 31 очко после 29 туров
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 играх забил 6 голов
  • В последних 5 играх пропустил 10 голов
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру

Прогноз на матч «Вердер» – «Гамбург»

Обе команды подходят к игре с уязвимой обороной, и именно это делает ставку на результативный матч наиболее логичной. «Вердер» дома наверняка будет играть активнее, учитывая близость соперника по таблице и хороший фон личных встреч на своем поле. «Гамбург» тоже способен забить, но его серия с пропущенными мячами и общий спад в обороне заметно снижают шансы на уверенный результат. Поэтому чуть ближе к успеху выглядят хозяева, а сама встреча вполне может пройти с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • «Вердер» не проиграет

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Гамбург Вердер
