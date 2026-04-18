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  • «Вердер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Вердер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 15:20
Вердер
18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
37' Й. Стаге 57' Й. Стаге 90+1' К. Пуэртас
41' Р. Глатцель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
2
Оливье Деман
ЛЗ
3
Абдул-Карим Кулибали
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Юкинари Сугавара
ПЗ
18
Романо Шмид
ЛП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
(К) ЦП
11
Джастин Нджинма
ПП
19
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
24
Николас Капалдо
(К) ЦП
23
Альберт Гренбек
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вердер
24
Патрис Чович
ЦП
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
27
Филип Отеле
ЛВ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
4-5-1
30
Бакхаус
2
Деман
3
Кулибали
5
Пипер
3
Сугавара
18
Шмид
18
Пуэртас
14
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
19
Милошевич
4-4-1-1
1
Фернандес
2
Микельбренси
17
Омари
25
Торунарига
28
Мухайм
20
Виейра
23
Гренбек
21
Ремберг
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
9
Глатцель
23
Гренбек
27
Отеле
27
Отеле
23
Гренбек
24
Капалдо
19
Даунс
19
Даунс
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
49
49
11
Кенигсдорффер
28
Мухайм
18
Джатта
18
Джатта
28
Мухайм
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
24
Патрис Чович
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
24
Патрис Чович
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вердер
Точно не сыграют
Уэсли Аде
ОП
Виктор Бонифаци
ЦФ
Марко Фридль
ЦЗ
Карл Хейн
ВР
Хулиан Малатини
ЦЗ
Кеке Топп
ЦФ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Гамбург
Точно не сыграют
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Альберт Локонга
ЦП
Юссуф Поульсен
ЦФ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Лука Вушкович
ЦЗ
Статистика матча Вердер - Гамбург
4
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
446
341
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Гамбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Гамбург»

«Вердер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Вердер
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