18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Вердер
4-5-1
30
Бакхаус
2
Деман
3
Кулибали
5
Пипер
3
Сугавара
18
Шмид
18
Пуэртас
14
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
19
Милошевич
4-4-1-1
1
Фернандес
2
Микельбренси
17
Омари
25
Торунарига
28
Мухайм
20
Виейра
23
Гренбек
21
Ремберг
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
9
Глатцель
23
Гренбек
27
Отеле
27
Отеле
23
Гренбек
24
Капалдо
19
Даунс
19
Даунс
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
49
49
11
Кенигсдорффер
28
Мухайм
18
Джатта
18
Джатта
28
Мухайм
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
24
Патрис Чович
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
24
Патрис Чович
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
14
Райан Филипп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Вердер - Гамбург
4
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
446
341
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Гамбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Гамбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»