- 29 декабря 2022
- 09:18 Холанд: «ЧМ-2022 без моего участия раздражал. Я стал голоднее, чем когда-либо» 1
- 9 декабря 2022
- 15:49 «Представить Норвегию на чемпионате мира». Холанд – о мечте 4
- 23 ноября 2022
- 15:33 Фото «Рома» объявила о переходе форварда сборной Норвегии
- 17 ноября 2022
- 12:11 Экс-форвард «Валенсии» и «Ромы» Карью приговорен к тюремному заключению 1
- 11 ноября 2022
- 12:11 Холанд рассказал, мог ли он выступать за сборную Англии вместо Норвегии
- 27 сентября 2022
- 23:40 Лига наций. Сербия победила Норвегию на выезде и вышла в Лигу А
- 25 сентября 2022
- 12:50 Холанд поучаствовал во всех голах Норвегии в этой Лиге наций
- 9 сентября 2022
- 23:08 Норманн отказался говорить про сборную Норвегии, от которой его отстранили 2
- 7 сентября 2022
- 19:25 Норвежский журналист: «Практически все поддерживают решение отстранить Норманна от сборной. Не видел мнений в поддержку игрока» 11
- 6 сентября 2022
- 18:42 «Уродство». Кавазашвили – об отстранении Норманна от сборной Норвегии 1
- 00:45 Тренер сборной Норвегии Солбаккен прокомментировал отстранение Норманна 5
- 00:12 Норманна отстранили от игры за сборную Норвегии из-за решения остаться в РПЛ 4
- 4 сентября 2022
- 11:40 «Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию 9
- 13 июня 2022
- 08:38 Холанд: «Победить Швецию в последнем матче сезона – это прекрасно»
- 07:19 У Холанда в сборной Норвегии больше голевых действий, чем матчей 1
- 12 июня 2022
- 20:53 Лига наций. Два гола и ассист Холанда помогли Норвегии победить Швецию
- 9 июня 2022
- 23:51 Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты
- 6 июня 2022
- 13:28 Милошевич: «Я не называл Холанда шлюхой, потому что не говорю по-норвежски» 1
- 12:06 Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так» 2
- 00:43 Холанд забил за Норвегию в 7-м матче подряд
- 2 июня 2022
- 23:45 Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты 2
- 29 марта 2022
- 21:59 Товарищеский матч. Армения уступила Норвегии – 0:9. Это самое крупное поражение в ее истории 2