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Результаты сборной Норвегии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fotball.no/
Тренер:
Стале Солбаккен
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12.07 | 00:00
Норвегия
1 : 2
Англия
05.07 | 23:00
Бразилия
1 : 2
Норвегия
30.06 | 20:00
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
26.06 | 22:00
Норвегия
1 : 4
Франция
23.06 | 03:00
Норвегия
3 : 2
Сенегал
17.06 | 01:00
Ирак
1 : 4
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