  Главная
  Новости
  • Российская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»

Российская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»

7 ноября, 20:20
14

Саша Катрич, российская блогерша, неожиданно стала популярна среди иностранных футбольных болельщиков. Причина – внешнее сходство с Эрлингом Холандом.

Девушке не нравится, что ее сравнивают с норвежцем, поскольку она считает Холанда некрасивым: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий».

Парень блогерши Катрич пошутил по этому поводу: «Считается ли, что я *** [трахнул] «Манчестер Сити»?».

  • 25-летний Холанд стоит 180 миллионов евро.
  • В 160 матчах за «Манчестер Сити» у Эрлинга 142 гола, 22 ассиста.
  • За сборную Норвегии Холанд провел 46 матчей, забил 51 гол.

...уефан
1762538722
...ещё бы значок, "молния" поставили в заголовке...
Ответить
Benifacto
1762540813
че за дичь? там кто то из админов нажрался что ли? зачем это тут?
Ответить
FWSPM
1762540850
ну да страшненькая ну ничего и у такой поклонники будут
Ответить
Romashin69
1762541737
Какая же это .... Какой смысл
Ответить
опус 2
1762542739
Бомбардир стремительно сворачивает к статусу жёлтой газетёнки ,к сожалению
Ответить
BarStep
1762543596
Считается конечно:)
Ответить
порт
1762543768
Скоро на бомбардире откроют курсы кройки и шитья.
Ответить
DMитрий
1762549075
Как гласит старая детско-взрослая поговорка детям: Побольше поплачешь, поменьше посышь!
Ответить
Oldtrafford83
1762582777
Единственная новость которой достоин ЗПРФ))
Ответить
Врундель
1762621221
Спасибо за новость А что там нового в футболе?
Ответить
