Российская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»

Саша Катрич, российская блогерша, неожиданно стала популярна среди иностранных футбольных болельщиков. Причина – внешнее сходство с Эрлингом Холандом.

Девушке не нравится, что ее сравнивают с норвежцем, поскольку она считает Холанда некрасивым: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий».

Парень блогерши Катрич пошутил по этому поводу: «Считается ли, что я *** [трахнул] «Манчестер Сити»?».