Российская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»

Саша Катрич, российская блогерша, неожиданно стала популярна среди иностранных футбольных болельщиков. Причина – внешнее сходство с Эрлингом Холандом.
Девушке не нравится, что ее сравнивают с норвежцем, поскольку она считает Холанда некрасивым: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий».
Парень блогерши Катрич пошутил по этому поводу: «Считается ли, что я *** [трахнул] «Манчестер Сити»?».
- 25-летний Холанд стоит 180 миллионов евро.
- В 160 матчах за «Манчестер Сити» у Эрлинга 142 гола, 22 ассиста.
- За сборную Норвегии Холанд провел 46 матчей, забил 51 гол.
Источник: «Бомбардир»