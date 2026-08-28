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«Севилья» – «Атлетико»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

28 августа 2026 10:49
Севилья - Атлетико
29 авг. 2026, суббота 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Атлетико»
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Матч 3 тура чемпионата Испании между «Севильей» и мадридским «Атлетико» пройдет 29 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева уверенно стартовали, одержав две победы над «Атлетиком» (3:1) и «Райо Вальекано» (2:1), и с шестью очками делят лидирующие позиции. Гости начали сезон с ничьей против «Вильярреала» (2:2) и победы над «Малагой» (2:0), набрав четыре балла. При этом в очных противостояниях «Атлетико» имеет небольшое преимущество – 25 побед против 21 у «Севильи», но на «Писхуане» хозяева часто дают бой фавориту. Кто окажется сильнее в этом принципиальном матче – севильцы, которые набрали ход и играют при поддержке родных трибун, или мадридцы, которые традиционно сильны в матчах с этим соперником и стремятся упрочить положение в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Севилья» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних встречах. В стартовых турах андалусийцы показали характер, обыграв «Атлетик» и «Райо Вальекано», и сейчас находятся на подъeме. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Атлетико» «Севилья» чаще уступает, но на своeм поле способна навязать борьбу любому сопернику. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах дают хозяевам шанс на успех.

«Атлетико» имеет свои козыри, особенно в атаке и опыте. Команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Севильей» мадридцы также забивают в четырeх последних матчах, что говорит об уверенности у чужих ворот. Однако оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. Это даeт «Севилье» шанс на гол, но класс «Атлетико» и его умение забивать в важных матчах делают гостей серьeзным претендентом на победу. В стартовых турах мадридцы сыграли вничью с «Вильярреалом» и уверенно переиграли «Малагу», подтвердив свою готовность к сезону.

Итоговый вывод: «Севилья» дома опасна и стабильно забивает, но «Атлетико» имеет более высокий класс и успешную историю встреч с этим соперником. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Однако опыт и индивидуальное мастерство гостей должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятный исход – победа «Атлетико» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Атлетико» имеет небольшое преимущество: 25 побед против 21 у «Севильи», ещe 21 встреча завершилась вничью. При этом в последних четырeх матчах «Атлетико» забивал «Севилье», а в двух последних встречах на «Писхуане» команды обменялись победами. Текущая форма «Севильи» – две победы в стартовых турах и стабильные голы, тогда как «Атлетико» редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу мадридцев, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 12 (27%)
Ничьих - 12 (27%)
Побед - 21 (47%)
50
Забитых мячей
77
1.11
В среднем за матч
1.71
3:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
4 : 3
08.12.2024
Севилья
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 2
07.03.2020
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
2 : 1
11.04.2026
Атлетико
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
1 : 2
06.04.2025
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
4 : 3
08.12.2024
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
11.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
23.12.2023
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
6 : 1
04.03.2023
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 2
01.10.2022
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
15.05.2022
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
2 : 1
18.12.2021
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 0
04.04.2021
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
12.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 2
07.03.2020
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 1
02.11.2019
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
12.05.2019
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 1
06.01.2019
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2 : 5
25.02.2018
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Севилья
3 : 1
23.01.2018
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 2
17.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 0
23.09.2017
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3 : 1
19.03.2017
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
23.10.2016
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 0
24.01.2016
Севилья
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 3
30.08.2015
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0 : 0
01.03.2015
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
27.09.2014
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
19.01.2014
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
1 : 3
19.08.2013
Атлетико
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 1
21.04.2013
Атлетико
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 2
28.02.2013
Атлетико
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
2 : 1
01.02.2013
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
4 : 0
25.11.2012
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
04.03.2012
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0 : 0
02.10.2011
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 2
26.02.2011
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 1
03.10.2010
Атлетико
Испания. Кубок, Финал
Севилья
2 : 0
19.05.2010
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
3 : 1
02.05.2010
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2 : 1
02.01.2010
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
21.02.2009
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 1
28.09.2008
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 2
22.03.2008
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 3
31.10.2007
Севилья
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
3
Хулио Диас
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
9
Robbie Ure
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
8
Пабло Барриос
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Фран Гонсалес
ВР
12
Аруна Санганте
ЦЗ
34
Iker Muñoz
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
26
Manuel Ángel Castillo
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
30
Дани Мартинес
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
6
Коке
ЦП
46
Jorge Castillo
ЦП
29
Miguel Cubo
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
3
Диас
6
Агум
2
Иглесиас
18
Гуриди
9
10
Фернандес
30
3-1-2-3-1
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
22
Гримальдо
23
Юльманн
8
Барриос
14
Льоренте
10
Баэна
7
Кан Ин
20
Симеоне
11
Лукман
30
7
Гонсалес
7
Гонсалес
30
10
Фернандес
16
Ромеро
16
Ромеро
10
Фернандес
3
Диас
21
Эджуке
21
Эджуке
3
Диас
18
Гуриди
20
Кочорашвили
20
Кочорашвили
18
Гуриди
10
Баэна
4
Мендоса
4
Мендоса
10
Баэна
23
Юльманн
5
Кардозо
5
Кардозо
23
Юльманн
7
Кан Ин
6
Коке
6
Коке
7
Кан Ин
14
Льоренте
20
Хименес
20
Хименес
14
Льоренте
11
Лукман
16
Ортис
16
Ортис
11
Лукман
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
14
Ману Буэно
ЦП
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
13
Фран Гонсалес
ВР
34
Iker Muñoz
ЦЗ
27
Nico Guillén
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
26
Manuel Ángel Castillo
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
29
Miguel Cubo
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
1
Хуан Муссо
ВР
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
46
Jorge Castillo
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Ману Буэно
ЦП
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
13
Фран Гонсалес
ВР
34
Iker Muñoz
ЦЗ
27
Nico Guillén
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
26
Manuel Ángel Castillo
ЦФ
Остались в запасе
29
Miguel Cubo
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
1
Хуан Муссо
ВР
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
46
Jorge Castillo
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
Точно не сыграют
Рубен Варгас
ЛВ
Атлетико
Точно не сыграют
Робен Ле Норман
ЦЗ
Тома Лемар
АП
Александр Серлот
ЦФ
Обед Варгас
ЦП
Хулиан Альварес
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико» в основное время. Класс гостей, их стабильная атака и успешная история встреч с «Севильей», а также проблемы хозяев в защите делают мадридский клуб фаворитом. «Севилья» способна забить, но еe оборона вряд ли выдержит давление «Атлетико» на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Атлетико» состоится 29 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Севилья» – «Атлетико»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Атлетико»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Атлетико Севилья
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