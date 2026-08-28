Матч 3 тура чемпионата Испании между «Севильей» и мадридским «Атлетико» пройдет 29 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева уверенно стартовали, одержав две победы над «Атлетиком» (3:1) и «Райо Вальекано» (2:1), и с шестью очками делят лидирующие позиции. Гости начали сезон с ничьей против «Вильярреала» (2:2) и победы над «Малагой» (2:0), набрав четыре балла. При этом в очных противостояниях «Атлетико» имеет небольшое преимущество – 25 побед против 21 у «Севильи», но на «Писхуане» хозяева часто дают бой фавориту. Кто окажется сильнее в этом принципиальном матче – севильцы, которые набрали ход и играют при поддержке родных трибун, или мадридцы, которые традиционно сильны в матчах с этим соперником и стремятся упрочить положение в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Севилья» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних встречах. В стартовых турах андалусийцы показали характер, обыграв «Атлетик» и «Райо Вальекано», и сейчас находятся на подъeме. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Атлетико» «Севилья» чаще уступает, но на своeм поле способна навязать борьбу любому сопернику. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах дают хозяевам шанс на успех.

«Атлетико» имеет свои козыри, особенно в атаке и опыте. Команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Севильей» мадридцы также забивают в четырeх последних матчах, что говорит об уверенности у чужих ворот. Однако оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних матчей. Это даeт «Севилье» шанс на гол, но класс «Атлетико» и его умение забивать в важных матчах делают гостей серьeзным претендентом на победу. В стартовых турах мадридцы сыграли вничью с «Вильярреалом» и уверенно переиграли «Малагу», подтвердив свою готовность к сезону.

Итоговый вывод: «Севилья» дома опасна и стабильно забивает, но «Атлетико» имеет более высокий класс и успешную историю встреч с этим соперником. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что создаeт предпосылки для обоюдной результативной игры. Однако опыт и индивидуальное мастерство гостей должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятный исход – победа «Атлетико» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Атлетико» имеет небольшое преимущество: 25 побед против 21 у «Севильи», ещe 21 встреча завершилась вничью. При этом в последних четырeх матчах «Атлетико» забивал «Севилье», а в двух последних встречах на «Писхуане» команды обменялись победами. Текущая форма «Севильи» – две победы в стартовых турах и стабильные голы, тогда как «Атлетико» редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу мадридцев, несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико» в основное время. Класс гостей, их стабильная атака и успешная история встреч с «Севильей», а также проблемы хозяев в защите делают мадридский клуб фаворитом. «Севилья» способна забить, но еe оборона вряд ли выдержит давление «Атлетико» на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Атлетико» состоится 29 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».