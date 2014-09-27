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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 27 сентября 2014
Атлетико
27.09.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
19'
Коке
42'
С. Ньигес
82'
Р. Гарсия (П)
89'
Р. Хименес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
ГОЛ! 4:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Коке
89'
Желтая карточка
Р. Гарсия
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Гарсия
82'
81'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
76'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Видаль
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Манджукич
73'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Ньигес
64'
Желтая карточка
Д. Годин
60'
Желтая карточка
Коке
58'
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
46'
46'
Замена
Э. Банега
️️️️
Т. Колоджейчак
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Ж. Миранда
42'
Желтая карточка
М. Манджукич
29'
20'
Желтая карточка
Н. Пареха
ГОЛ! 1:0!
Коке
19'
18'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-5-1
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
5
Тиагу
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
66
Туран
9
Манджукич
3-4-1-1-1
34
Бету
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
25
Мбиа
14
Тремулинас
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Ньигес
9
Манджукич
9
Хименес
9
Хименес
9
Манджукич
15
Колоджейчак
11
Банега
11
Банега
15
Колоджейчак
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
22
Видаль
10
Деулофеу
10
Деулофеу
22
Видаль
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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