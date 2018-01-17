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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 17 января 2018
Атлетико
17.01.2018, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Севилья
73'
Д. Коста
88'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Севилья
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Корреа
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
73'
Желтая карточка
С. Ньигес
69'
58'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-1-2
13
Мойя
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
7
Витоло
7
Гризманн
19
Коста
4-2-2-2
15
Серхио Рико
14
Корчиа
2
Лангле
25
Меркадо
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Муриэль
32
Корреа
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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