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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 23 января 2018
Севилья
23.01.2018, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Атлетико
1'
С. Эскудеро
48'
Э. Банега (П)
79'
П. Сарабия
13'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Атлетико
Желтая карточка
Г. Меркадо
90'
84'
Желтая карточка
Ф. Торрес
ГОЛ! 3:1!
П. Сарабия
79'
Желтая карточка
Х. Навас
63'
57'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Ф. Васкес
54'
54'
Желтая карточка
Габи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Банега
48'
Желтая карточка
Э. Банега
27'
18'
Желтая карточка
Х. Хименес
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
С. Эскудеро
Пас отдал
П. Сарабия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
11
Банега
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
32
Корреа
4-3-1-2
13
Мойя
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
21
Эрнандес
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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