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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 01 февраля 2013
Атлетико
01.02.2013, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Севилья
49'
Д. Коста (П)
71'
Д. Коста (П)
56'
А. Негредо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Севилья
87'
Замена
Коке
️️️️
А. Негредо
85'
Красная карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
М. Суарес
78'
77'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ж. Кондогбиа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Коста
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Наварро
69'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
К. Родригес
️️️️
Адриан
63'
Замена
К. Диас
️️️️
Коке
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Негредо
Красная карточка
Д. Годин
55'
52'
Замена
А. Ботиа
️️️️
Х. Мадуро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коста
49'
48'
Вторая желтая
Э. Спахич
34'
Желтая карточка
Х. Мадуро
17'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
20
Адриан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
21
Альваро Негредо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Севилья
23
Хулиан
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
6
Коке
19
Коста
20
Адриан
3-3-3-1
34
Бету
16
Навас
17
Фасио
4
Спахич
11
Сисиньо
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
19
Кондогбиа
23
Мадуро
21
Негредо
6
Коке
6
Диас
6
Диас
6
Коке
20
Адриан
7
Родригес
7
Родригес
20
Адриан
23
Мадуро
4
Ботиа
4
Ботиа
23
Мадуро
21
Негредо
23
Коке
23
Коке
21
Негредо
19
Кондогбиа
19
Рейес
19
Рейес
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Севилья
1
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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