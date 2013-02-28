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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 28 февраля 2013
Севилья
28.02.2013, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико
39'
Х. Навас
90+1'
И. Ракитич
6'
Д. Коста
29'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Атлетико
Красная карточка
Ж. Кондогбиа
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
90'
+1
Желтая карточка
И. Ракитич
78'
Вторая желтая
Г. Медель
76'
Желтая карточка
Г. Медель
76'
73'
Замена
Коке
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Сисиньо
️️️️
А. Ботиа
70'
64'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
48'
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
46'
44'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
43'
ГОЛ! 1:2!
Х. Навас
Пас отдал
А. Морено
39'
29'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Коста
24'
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
14
Габи
(К)
ОП
14
Рауль Гарсия
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-4-1-1-1
34
Бету
16
Навас
4
Ботиа
17
Фасио
5
Морено
17
Медель
19
Кондогбиа
23
Коке
11
Ракитич
19
Рейес
21
Негредо
4-2-2-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
6
Диас
16
Луис
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
19
Коста
9
Фалькао
4
Ботиа
11
Сисиньо
11
Сисиньо
4
Ботиа
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
14
Гарсия
6
Коке
6
Коке
14
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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