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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 19 января 2014
Атлетико
19.01.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
18'
Д. Вилья
72'
И. Ракитич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
90'
Желтая карточка
Ф. Фасио
90'
Красная карточка
А. Морено
Замена
Х. Соса
️️️️
Коке
88'
84'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
К. Бакка
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Вилья
81'
Желтая карточка
Габи
75'
Желтая карточка
Хуанфран
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ракитич
64'
Замена
М. Марин
️️️️
Витоло
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Н. Пареха
25'
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
18'
13'
Желтая карточка
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
66
Туран
6
Коке
14
Гарсия
7
Вилья
19
Коста
3-2-3-1-1
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
5
Морено
23
Карришу
10
Иборра
11
Ракитич
7
Витоло
70
Бакка
7
Вилья
7
Родригес
7
Родригес
7
Вилья
6
Коке
7
Соса
7
Соса
6
Коке
70
Бакка
19
Рейес
19
Рейес
70
Бакка
7
Витоло
22
Марин
22
Марин
7
Витоло
2
Пареха
9
Гамейро
9
Гамейро
2
Пареха
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хави Варас
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Севилья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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