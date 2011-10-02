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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 02 октября 2011
Атлетико
02.10.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Ману
Замена
Х. Кампанья
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Диего
Замена
Габи
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Силвиу
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
А. Туран
16'
Желтая карточка
Ф. Кануте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Габи
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
18
Домингес
16
Луис
28
Силвиу
5
Тиагу
19
Рейес
66
Туран
10
Диего
9
Фалькао
3-3-1-1-2
13
Варас
23
Коке
4
Спахич
4
Касерес
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
7
Ману
8
Перотти
11
Кануте
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
5
Тиагу
14
Габи
14
Габи
5
Тиагу
11
Ракитич
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Ракитич
7
Ману
23
Арментерос
23
Арментерос
7
Ману
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Севилья
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 01:55 (воскресенье, 2 октября)
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