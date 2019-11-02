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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 02 ноября 2019
Севилья
02.11.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
28'
Ф. Васкес
60'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Желтая карточка
Н. Гудель
87'
80'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Х. Хордан
79'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Ариас
Желтая карточка
О. Торрес
40'
Желтая карточка
Ф. Васкес
39'
34'
Желтая карточка
Т. Парти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
Э. Банега
28'
27'
Желтая карточка
Р. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
3
Нолито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-2-1
31
Вацлик
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
11
Банега
8
Гудель
8
Торрес
7
Окампос
20
Васкес
26
де Йонг
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
18
Фелипе
6
Лоди
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
21
Мората
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Алехандро Посо
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Алехандро Посо
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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