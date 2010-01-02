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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 02 января 2010
Атлетико
02.01.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
48'
И. Драгутинович (АГ)
90+4'
А. Лопес
44'
Ренато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
ГОЛ! 2:1!
А. Лопес
Пас отдал
Симау
+4
Желтая карточка
А. Коне
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
Лоло
️️️️
А. Негредо
Красная карточка
А. Душер
Замена
А. Коне
️️️️
Ромарик
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Адриано
️️️️
С. Скиллачи
Желтая карточка
И. Драгутинович
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Драгутинович
ГОЛ! 0:1!
Ренато
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
К. Сантана
️️️️
Р. Гарсия
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
20
Валера
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
19
Рейес
6
Бальде
10
Форлан
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
5
Скиллачи
25
Конко
3
Наварро
22
Душер
5
Ромарик
11
Ренато
8
Перотти
21
Негредо
14
Гарсия
23
Сантана
23
Сантана
14
Гарсия
19
Рейес
14
Хурадо
14
Хурадо
19
Рейес
5
Скиллачи
3
Адриано
3
Адриано
5
Скиллачи
21
Негредо
8
Лоло
8
Лоло
21
Негредо
5
Ромарик
2
Коне
2
Коне
5
Ромарик
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Атлетико - Севилья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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