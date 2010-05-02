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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 02 мая 2010
Севилья
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико
6'
Л. Фабиано
13'
А. Негредо (П)
40'
А. Негредо (П)
8'
Тиагу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
А. Конко
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Агуэро
Замена
Симау
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Лоло
️️️️
Л. Акоста
Желтая карточка
Э. Сальвио
Замена
Л. Акоста
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Негредо
Травма
Л. Фабиано
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Негредо
13'
12'
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
Тиагу
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Адриано
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Леандро Кабрера
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
3
Наварро
25
Конко
3
Адриано
11
Ренато
16
Зокора
9
Фабиано
21
Негредо
4-2-3-1
43
Де Хеа
20
Валера
18
Домингес
21
Переа
6
Кабрера
5
Тиагу
4
Камачо
11
Сальвио
14
Хурадо
19
Рейес
10
Агуэро
Акоста
8
Лоло
8
Лоло
Акоста
9
Фабиано
9
Акоста
9
Акоста
9
Фабиано
3
Наварро
8
Перотти
8
Перотти
3
Наварро
19
Рейес
20
Симау
20
Симау
19
Рейес
10
Агуэро
6
Бальде
6
Бальде
10
Агуэро
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Хави Варас
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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