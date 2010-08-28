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    Антонио Альварес

    Тренер
    Имя Антонио
    Фамилия Альварес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 21 января 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Севилья 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.08.2010 Леванте 1 : 4 Севилья
    12.09.2010 Севилья 0 : 0 Депортиво
    19.09.2010 Малага 1 : 2 Севилья
    23.09.2010 Севилья 1 : 1 Расинг
    26.09.2010 Эркулес 2 : 0 Севилья
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