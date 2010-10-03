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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 03 октября 2010
Севилья
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико
29'
А. Негредо
36'
Д. Перотти
52'
Ф. Кануте
59'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Капель
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
А. Конко
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Суарес
Замена
Ф. Луис
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
А. Негредо
ГОЛ! 2:0!
Д. Перотти
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Д. Капель
18'
Желтая карточка
А. Лопес
16'
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
8
Фран Мерида
ЦП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-3
25
Палоп
3
Наварро
4
Касерес
4
Алексис
25
Конко
17
Капель
5
Ромарик
11
Ренато
11
Кануте
21
Негредо
8
Перотти
3-2-4-1
43
Де Хеа
4
Суарес
21
Переа
18
Домингес
30
Уйфалуши
3
Лопес
8
Мерида
5
Тиагу
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
5
Ромарик
17
Гуаренте
17
Гуаренте
5
Ромарик
17
Капель
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Капель
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
3
Лопес
16
Луис
16
Луис
3
Лопес
4
Суарес
19
Коста
19
Коста
4
Суарес
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Ассунсао
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Жоэль
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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