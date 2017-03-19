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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 19 марта 2017
Атлетико
19.03.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
37'
Д. Годин
61'
А. Гризманн
77'
Коке
85'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
85'
ГОЛ! 3:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Витоло
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Я. Карраско
83'
Желтая карточка
Ф. Торрес
82'
ГОЛ! 3:0!
Коке
77'
Желтая карточка
Д. Годин
66'
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
65'
Замена
В. Иборра
️️️️
П. Сарабия
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
61'
60'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
Я. Карраско
55'
47'
Желтая карточка
П. Сарабия
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Лангле
Желтая карточка
Ф. Луис
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
Пас отдал
А. Гризманн
37'
22'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
Хуанфран
️️️️
Ш. Врсалько
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Севилья
13
Хосе Антонио Каро
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
25
Мариано
2
Лангле
25
Меркадо
23
Рами
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Сарабия
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
24
Врсалько
20
Хуанфран
20
Хуанфран
24
Врсалько
10
Карраско
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
7
Сарабия
10
Иборра
10
Иборра
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
2
Лангле
9
Йоветич
9
Йоветич
2
Лангле
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хосе Антонио Каро
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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