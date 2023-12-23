Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 23 декабря 2023
Атлетико
23.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
46'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Севилья
Желтая карточка
М. Льоренте
90'
+4
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
90'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
85'
83'
Желтая карточка
С. Рамос
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Педроса
78'
Замена
Р. Мир
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
А. Витсель
77'
Желтая карточка
А. Корреа
77'
Замена
Рейнилду
️️️️
А. Гризманн
73'
Красная карточка
Д. Сеюнджу
70'
68'
Желтая карточка
К. Салас
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Коке
66'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Мората
55'
53'
Замена
Д. Соу
️️️️
И. Ракитич
53'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Сусо
ГОЛ! 1:0!
М. Льоренте
46'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Н. Молина
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Рикельме
46'
43'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
Х. Хименес
38'
Желтая карточка
Н. Молина
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Молина
28
Витсель
7
Де Пауль
6
Коке
16
Лино
17
Рикельме
7
Гризманн
21
Мората
3-1-4-2
13
Дмитрович
93
Рамос
4
Салас
17
Педроса
34
Сумаре
24
Санчес
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
10
Сусо
7
Окампос
7
Гризманн
17
Рейнилду
17
Рейнилду
7
Гризманн
6
Коке
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
6
Коке
21
Мората
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Мората
20
Молина
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Молина
17
Рикельме
10
Корреа
10
Корреа
17
Рикельме
11
Ракитич
97
Соу
97
Соу
11
Ракитич
17
Педроса
24
Янузай
24
Янузай
17
Педроса
10
Сусо
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Сусо
8
Торрес
17
Мир
17
Мир
8
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Севилья
7
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Количество передач
484
480
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.28
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Севилья
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
09:35
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
09:35
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+