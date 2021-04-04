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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 04 апреля 2021
Севилья
04.04.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
70'
М. Акунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
87'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
87'
86'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
79'
Желтая карточка
М. Льоренте
Замена
А. Гомес
️️️️
Сусо
77'
74'
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Эрмосо
74'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ! 1:0!
М. Акунья
Пас отдал
Х. Навас
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
63'
Желтая карточка
М. Акунья
56'
56'
Желтая карточка
Л. Суарес
34'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Лоди
Желтая карточка
Д. Карлос
10'
Пенальти не реализован!
Л. Окампос
8'
5'
Желтая карточка
А. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Оскар Родригес
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
26
де Йонг
3-2-3-1-1
13
Облак
18
Фелипе
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
6
Лоди
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
9
Суарес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
10
Сусо
10
Гомес
10
Гомес
10
Сусо
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
18
Лемар
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
18
Лемар
22
Эрмосо
16
Эррера
16
Эррера
22
Эрмосо
6
Лоди
10
Корреа
10
Корреа
6
Лоди
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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