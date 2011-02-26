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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 26 февраля 2011
Атлетико
26.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
48'
Коке
76'
Х. Антонио Рейес
42'
А. Негредо
66'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Замена
Ренато
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 2:2!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
А. Лопес
Замена
Хуанфран
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Навас
Замена
С. Санчес
️️️️
М. Дабо
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 1:1!
Коке
Пас отдал
Д. Форлан
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
2
Годин
18
Домингес
30
Уйфалуши
14
Гарсия
6
Коке
5
Тиагу
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
35
Дабо
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
8
Перотти
9
Фабиано
21
Негредо
6
Коке
20
Хуанфран
20
Хуанфран
6
Коке
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
35
Дабо
20
Санчес
20
Санчес
35
Дабо
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
9
Фабиано
11
Ренато
11
Ренато
9
Фабиано
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетико - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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