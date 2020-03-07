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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 07 марта 2020
Атлетико
07.03.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
32'
А. Мората (П)
36'
Ж. Феликс
19'
Л. де Йонг
43'
Л. Окампос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
81'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
Замена
Витоло
️️️️
Ж. Феликс
80'
Желтая карточка
К. Триппьер
77'
74'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
Ж. Феликс
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
68'
63'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Сусо
56'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Эрмосо
54'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Банега
43'
Желтая карточка
Х. Навас
43'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Окампос
ГОЛ! 2:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Коке
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мората
32'
31'
Желтая карточка
Д. Карлос
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
18
Фелипе
22
Эрмосо
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
4-3-2-1
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
3
Регилон
8
Гудель
11
Банега
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
22
Эрмосо
10
Карраско
10
Карраско
22
Эрмосо
79
Феликс
7
Витоло
7
Витоло
79
Феликс
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
19
Хордан
21
Гомес
21
Гомес
19
Хордан
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Сусо
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Нолито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Нолито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетико - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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