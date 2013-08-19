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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 19 августа 2013
Севилья
19.08.2013, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
37'
Д. Перотти
35'
Д. Коста
79'
Д. Коста
90+2'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Родригес
Желтая карточка
Витоло
86'
Желтая карточка
М. Марин
85'
81'
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Коке
75'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
73'
70'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Д. Вилья
66'
Желтая карточка
О. Торрес
Замена
И. Пуэрто
️️️️
В. Иборра
63'
59'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Туран
56'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
50'
49'
Желтая карточка
Габи
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Морено
46'
Желтая карточка
Д. Перотти
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Перотти
Пас отдал
М. Марин
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Ж. Миранда
1'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Хави Варас
ВР
30
Исраэль Пуэрто
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-2-2-2
34
Бету
5
Морено
2
Пареха
17
Фасио
23
Коке
11
Ракитич
10
Иборра
7
Витоло
22
Марин
70
Бакка
8
Перотти
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
66
Туран
6
Коке
14
Габи
19
Коста
7
Вилья
10
Иборра
30
Пуэрто
30
Пуэрто
10
Иборра
5
Морено
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
5
Морено
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
66
Туран
8
Торрес
8
Торрес
66
Туран
7
Вилья
12
Баптистао
12
Баптистао
7
Вилья
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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