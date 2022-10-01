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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 01 октября 2022
Севилья
01.10.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
29'
М. Льоренте
57'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Феликс
87'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Н. Молина
Желтая карточка
Н. Гудель
81'
73'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
К. Дольберг
67'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
67'
61'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
61'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Мората
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
М. Кунья
Замена
Х. Навас
️️️️
К. Салас
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Т. Делэни
46'
38'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
Т. Делэни
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Коке
Замена
А. Теллес
️️️️
К. Рекик
28'
Желтая карточка
Иско
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Альберто Морено
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
23
Ньянзу
4
Салас
4
Рекик
22
Кармона
27
Делэни
8
Гудель
8
Торрес
22
Иско
9
Ламела
9
Дольберг
4-4-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
15
Савич
17
Рейнилду
6
Коке
28
Витсель
8
Ньигес
14
Льоренте
10
Кунья
21
Мората
4
Рекик
13
Теллес
13
Теллес
4
Рекик
4
Салас
16
Навас
16
Навас
4
Салас
27
Делэни
11
Ракитич
11
Ракитич
27
Делэни
9
Дольберг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Дольберг
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
21
Мората
7
Гризманн
7
Гризманн
21
Мората
20
Молина
79
Феликс
79
Феликс
20
Молина
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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