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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 23 сентября 2017
Атлетико
23.09.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
46'
Я. Карраско
69'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
84'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
А. Корреа
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. Луис
69'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
66'
53'
Желтая карточка
Г. Меркадо
49'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Желтая карточка
Я. Карраско
47'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
46'
Желтая карточка
Габи
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
16
Луис
24
Врсалько
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
10
Вьетто
4-3-2-1
15
Серхио Рико
16
Навас
2
Лангле
25
Меркадо
23
Кароль
15
Н'Зонзи
11
Банега
23
Карришу
7
Сарабия
20
Васкес
10
Муриэль
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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