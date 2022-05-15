Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 15 мая 2022
Атлетико
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
30'
Х. Хименес
85'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Коке
89'
88'
Желтая карточка
Р. Мир
86'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
85'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Торрес
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
79'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Р. Де Пауль
78'
Замена
А. Фелипе
️️️️
М. Льоренте
78'
75'
Замена
К. Рекик
️️️️
Н. Гудель
72'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
70'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
65'
57'
Замена
Р. Мир
️️️️
А. Гомес
56'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
46'
Замена
Х. Корона
️️️️
Л. Окампос
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
Желтая карточка
М. Эрмосо
45'
41'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
ГОЛ! 1:0!
Х. Хименес
Пас отдал
Я. Карраско
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
9
Суарес
7
Гризманн
4-1-2-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
27
Делэни
11
Ракитич
8
Гудель
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Гомес
14
Льоренте
18
Фелипе
18
Фелипе
14
Льоренте
7
Де Пауль
16
Эррера
16
Эррера
7
Де Пауль
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
8
Гудель
4
Рекик
4
Рекик
8
Гудель
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
7
Окампос
17
Корона
17
Корона
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
17
Мир
10
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетико - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Севилья
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+