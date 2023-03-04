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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 04 марта 2023
Атлетико
04.03.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
6 : 1
Завершен
Севилья
23'
М. Депай
26'
М. Депай
53'
А. Гризманн
69'
Я. Карраско
76'
А. Мората
90+2'
А. Мората
39'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Севилья
ГОЛ! 6:1!
А. Мората
90'
+2
86'
Замена
Р. Мир
️️️️
Л. Окампос
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
Замена
К. Мартин
️️️️
Я. Карраско
86'
81'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
81'
Вторая желтая
П. Гуйе
78'
Замена
А. Теллес
️️️️
И. Ракитич
78'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
78'
Замена
М. Доэрти
️️️️
М. Льоренте
78'
ГОЛ! 5:1!
А. Мората
76'
74'
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
ГОЛ! 4:1!
Я. Карраско
Пас отдал
П. Барриос
69'
68'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
Замена
П. Барриос
️️️️
Т. Лемар
64'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
64'
55'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 3:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
53'
Желтая карточка
Х. Хименес
40'
39'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
П. Гуйе
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
М. Льоренте
26'
25'
Желтая карточка
П. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
А. Гризманн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
14
Льоренте
6
Коке
28
Витсель
10
Карраско
18
Лемар
10
Депай
7
Гризманн
3-1-3-2-1
37
Буну
29
Монтиэль
23
Ньянзу
21
Акунья
18
Гуйе
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
14
Льоренте
2
Доэрти
2
Доэрти
14
Льоренте
18
Лемар
8
Барриос
8
Барриос
18
Лемар
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
77
Мартин
77
Мартин
10
Карраско
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
11
Ракитич
13
Теллес
13
Теллес
11
Ракитич
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
21
Эн-Несири
17
Хиль
17
Хиль
21
Эн-Несири
7
Окампос
17
Мир
17
Мир
7
Окампос
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико - Севилья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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