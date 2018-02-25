Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 25 февраля 2018
Севилья
25.02.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
2 : 5
Завершен
Атлетико
85'
П. Сарабия
89'
Нолито
29'
Д. Коста
42'
А. Гризманн
51'
А. Гризманн (П)
65'
Коке
81'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 2:5!
Нолито
Пас отдал
С. Эскудеро
89'
ГОЛ! 1:5!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
85'
81'
ГОЛ! 0:5!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
Желтая карточка
Ф. Васкес
70'
Желтая карточка
С. Эскудеро
68'
65'
ГОЛ! 0:4!
Коке
Пас отдал
А. Гризманн
51'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Гризманн
47'
Желтая карточка
Х. Хименес
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Корреа
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
28'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
32
Корреа
4-4-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
16
Луис
20
Хименес
14
Габи
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Атлетико
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+