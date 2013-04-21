Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 21 апреля 2013
Севилья
21.04.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
76'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
90'
Желтая карточка
Т. Куртуа
88'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ф. Наварро
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Гарсия
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
68'
67'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
63'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Родригес
59'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Х. Мадуро
️️️️
А. Ботиа
59'
57'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
А. Ботиа
36'
24'
Желтая карточка
Д. Годин
11'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
7
Ману
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-2-3-1
34
Бету
5
Морено
16
Кала
4
Ботиа
3
Наварро
16
Навас
19
Кондогбиа
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
7
Родригес
9
Фалькао
19
Коста
4
Ботиа
23
Мадуро
23
Мадуро
4
Ботиа
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
3
Наварро
90
Диавара
90
Диавара
3
Наварро
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
7
Родригес
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Родригес
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
7
Ману
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+