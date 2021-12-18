Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 18 декабря 2021
Севилья
18.12.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
7'
И. Ракитич
89'
Л. Окампос
33'
А. Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
90'
+6
Желтая карточка
М. Кунья
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Ж. Кунде
89'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
85'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Гомес
84'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
69'
Желтая карточка
А. Гомес
69'
Желтая карточка
К. Рекик
66'
57'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
Замена
М. Акунья
️️️️
Х. Хордан
54'
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ромеро
54'
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
40'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Фелипе
Пас отдал
Т. Лемар
Замена
Н. Гудель
️️️️
Г. Монтиэль
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
К. Рекик
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Лукас Окампос
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Начо Кинтана
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
4
Рекик
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
27
Делэни
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
10
Гомес
9
Ромеро
3-3-3-1
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
18
Фелипе
19
Кондогбиа
6
Коке
14
Льоренте
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
Акунья
19
Хордан
21
Акунья
21
Акунья
19
Хордан
29
Монтиэль
8
Гудель
8
Гудель
29
Монтиэль
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Гомес
9
Ромеро
17
Мир
17
Мир
9
Ромеро
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Атлетико
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+