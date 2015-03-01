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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 01 марта 2015
Севилья
01.03.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Желтая карточка
Э. Банега
90'
+1
86'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
С. Мбиа
81'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
79'
75'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Гризманн
Замена
С. Мбиа
️️️️
Коке
70'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
А. Аррибас
70'
64'
Желтая карточка
Тиагу
63'
Замена
Коке
️️️️
Габи
59'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Туран
55'
Желтая карточка
М. Суарес
53'
Желтая карточка
А. Гризманн
51'
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Г. Крыховяк
48'
42'
Желтая карточка
Габи
36'
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
А. Аррибас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
(К)
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Алехандро Аррибас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
66
Арда Туран
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Коке
ЦП
8
Кани
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-1-1-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
14
Аррибас
15
Колоджейчак
3
Наварро
20
Крыховяк
10
Иборра
23
Коке
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
3-4-1-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
18
Гамес
66
Туран
7
Гризманн
14
Гарсия
23
Коке
25
Мбиа
25
Мбиа
23
Коке
14
Аррибас
19
Рейес
19
Рейес
14
Аррибас
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
14
Габи
6
Коке
6
Коке
14
Габи
7
Гризманн
9
Манджукич
9
Манджукич
7
Гризманн
66
Туран
9
Торрес
9
Торрес
66
Туран
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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