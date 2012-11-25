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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 25 ноября 2012
Атлетико
25.11.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
22'
Р. Фалькао (П)
40'
Э. Спахич (АГ)
44'
Коке
90+2'
Ж. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
ГОЛ! 4:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
А. Туран
90'
+2
83'
Вторая желтая
И. Ракитич
80'
Красная карточка
А. Луна
77'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Коке
77'
76'
Замена
Х. Эрвас
️️️️
Х. Навас
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
Габи
74'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
65'
62'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Д. Коста
61'
Желтая карточка
Коке
50'
ГОЛ! 3:0!
Коке
Пас отдал
Д. Коста
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Спахич
40'
34'
Желтая карточка
Х. Мадуро
25'
Замена
А. Ботиа
️️️️
Ж. Кондогбиа
24'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
22'
20'
Красная карточка
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
22
Алекс Рубио
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
19
Коста
9
Фалькао
3-2-3-1
25
Палоп
17
Фасио
4
Спахич
23
Мадуро
16
Навас
3
Наварро
11
Ракитич
19
Рейес
19
Кондогбиа
90
Диавара
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
14
Габи
25
Белезоглу
25
Белезоглу
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Коке
16
Навас
17
Эрвас
17
Эрвас
16
Навас
19
Кондогбиа
4
Ботиа
4
Ботиа
19
Кондогбиа
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Алекс Рубио
ЦФ
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Рубио
ЦФ
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетико - Севилья
2
3
3
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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