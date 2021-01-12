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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 12 января 2021
Атлетико
12.01.2021, вторник, 23:30
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
17'
А. Корреа
76'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Замена
А. Фелипе
️️️️
Я. Карраско
88'
84'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Л. Суарес
82'
78'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Навас
78'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Сусо
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
М. Льоренте
76'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
66'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Лемар
66'
59'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
С. Савич
57'
Желтая карточка
Коке
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
К. Триппьер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Марио Сориано
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Карраско
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Карраско
9
Суарес
34
Торрейра
34
Торрейра
9
Суарес
18
Лемар
8
Ньигес
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
16
Навас
8
Торрес
8
Торрес
16
Навас
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
10
Сусо
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Сусо
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
21
Марио Сориано
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Марио Сориано
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетико - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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