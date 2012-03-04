Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 04 марта 2012
Севилья
04.03.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
53'
П. Бабакар Диавара
9'
Э. Сальвио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Замена
Л. Переа
️️️️
Хуанфран
Замена
Пицци
️️️️
Тиагу
Замена
Ману
️️️️
П. Бабакар Диавара
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Э. Спахич
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:1!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Э. Сальвио
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Г. Медель
13'
Желтая карточка
Ф. Луис
ГОЛ! 0:1!
Э. Сальвио
Пас отдал
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
(К)
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Пицци
АП
3-3-2-2
25
Палоп
16
Навас
4
Спахич
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
23
Коке
19
Рейес
11
Ракитич
11
Кануте
90
Диавара
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
18
Домингес
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
11
Сальвио
20
Адриан
4
Спахич
17
Фасио
17
Фасио
4
Спахич
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
90
Диавара
7
Ману
7
Ману
90
Диавара
20
Хуанфран
21
Переа
21
Переа
20
Хуанфран
5
Тиагу
21
Пицци
21
Пицци
5
Тиагу
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+