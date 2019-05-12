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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 12 мая 2019
Атлетико
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
30'
Коке
70'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Желтая карточка
С. Ньигес
90'
+2
90'
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Т. Лемар
88'
86'
Желтая карточка
М. Рог
Желтая карточка
Коке
81'
75'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Мората
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Ф. Васкес
Желтая карточка
Т. Парти
68'
58'
Желтая карточка
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Родри
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
3
Нолито
ЦФ
4-1-3-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хуанфран
3
Монтеро
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
21
Мората
7
Гризманн
4-1-1-2-2
31
Вацлик
16
Навас
21
Гомес
24
Кьер
23
Наньон
25
Гоналон
16
Меса
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Севилья
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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