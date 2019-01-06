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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 06 января 2019
Севилья
06.01.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
37'
В. Бен-Йеддер
45'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Желтая карточка
Д. Карришу
90'
+4
Замена
Б. Хиль
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
+3
Желтая карточка
А. Силва
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
С. Савич
90'
+1
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
И. Амаду
️️️️
Й. Наньон
90'
79'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
А. Корреа
Замена
К. Промес
️️️️
П. Сарабия
79'
78'
Желтая карточка
Д. Годин
77'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Э. Банега
72'
60'
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
54'
Желтая карточка
А. Гризманн
49'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
П. Сарабия
47'
Желтая карточка
Х. Навас
45'
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Д. Карришу
37'
14'
Желтая карточка
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
3
Нолито
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
23
Наньон
21
Гомес
16
Навас
23
Карришу
16
Меса
11
Банега
7
Сарабия
19
Силва
10
Бен-Йеддер
3-1-3-2-1
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
23
Наньон
10
Амаду
10
Амаду
23
Наньон
10
Бен-Йеддер
17
Хиль
17
Хиль
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
10
Промес
10
Промес
7
Сарабия
10
Корреа
3
Монтеро
3
Монтеро
10
Корреа
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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